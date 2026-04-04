Truy nã nóng đối tượng mua bán ma túy tại Hà Nội

Thứ Bảy, 17:32, 04/04/2026
VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 1989; trú tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, sau khi xác định người này là mắt xích cung cấp ma túy cho nhiều đối tượng trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra, ngày 12/9/2025, Công an xã Ô Diên (TP Hà Nội) kiểm tra hành chính một khu nhà trọ, phát hiện 4 đối tượng dương tính với ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy từ Nguyễn Văn Tình.

Từ các chứng cứ thu thập được, ngày 03/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tình về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

truy na nong doi tuong mua ban ma tuy tai ha noi hinh anh 1
Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tình

Đến ngày 23/3/2026, cơ quan công an chính thức phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Tình để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tình ở đâu, cần nhanh chóng báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0977.380.468 hoặc trình báo cơ quan công an nơi gần nhất.

Việc kịp thời cung cấp thông tin sẽ góp phần giúp lực lượng chức năng sớm bắt giữ đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cao Thắng/VOV.VN
Tin liên quan

Bắt nóng 2 đối tượng buôn ma túy ngay cổng trường giờ tan học

VOV.VN - Ngày 01/4, Công an Hà Nội thông tin, thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, Công an xã Đa Phúc tăng cường tuần tra, kiểm soát và kịp thời phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực đông học sinh.

VOV.VN - Ngày 01/4, Công an Hà Nội thông tin, thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, Công an xã Đa Phúc tăng cường tuần tra, kiểm soát và kịp thời phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực đông học sinh.

Liên tiếp phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy tại Chương Mỹ, Hà Nội

VOV.VN - Ngày 1/4, Công an Hà Nội cho biết, liên tiếp trong đêm, Công an phường Chương Mỹ phát hiện, xử lý nhiều đối tượng liên quan đến ma túy khi triển khai siết chặt an ninh, trấn áp tệ nạn xã hội trên địa bàn.

VOV.VN - Ngày 1/4, Công an Hà Nội cho biết, liên tiếp trong đêm, Công an phường Chương Mỹ phát hiện, xử lý nhiều đối tượng liên quan đến ma túy khi triển khai siết chặt an ninh, trấn áp tệ nạn xã hội trên địa bàn.

