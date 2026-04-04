Truy nã nóng đối tượng mua bán ma túy tại Hà Nội

Theo tài liệu điều tra, ngày 12/9/2025, Công an xã Ô Diên (TP Hà Nội) kiểm tra hành chính một khu nhà trọ, phát hiện 4 đối tượng dương tính với ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy từ Nguyễn Văn Tình.

Từ các chứng cứ thu thập được, ngày 03/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tình về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tình

Đến ngày 23/3/2026, cơ quan công an chính thức phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Tình để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tình ở đâu, cần nhanh chóng báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0977.380.468 hoặc trình báo cơ quan công an nơi gần nhất.

Việc kịp thời cung cấp thông tin sẽ góp phần giúp lực lượng chức năng sớm bắt giữ đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.