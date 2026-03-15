Truy tìm ô tô lao lên vỉa hè, tông gãy chân người phụ nữ rồi bỏ chạy

Chủ Nhật, 16:57, 15/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an Hải Phòng đang truy tìm tài xế lái ô tô màu đỏ tông gãy chân người phụ nữ lớn tuổi trên hè phố rồi tăng ga bỏ đi.

Ngày 15/3, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh, truy tìm tài xế xe ô tô màu đỏ, tông gãy chân người phụ nữ trên vỉa hè rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 15/3, xe ô tô KIA Seltos màu đỏ đang đi chậm trên đường Hồ Sen (phường Lê Chân, TP Hải Phòng). Sau đó, chiếc xe này từ từ tiến về phía trước rồi lao lên vỉa hè, tông trúng người phụ nữ bán hàng rong đang đứng thu dọn đồ.

Sau khi tông vào người phụ nữ trên vỉa hè, tài xế lái ô tô lùi lại rồi tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.(Ảnh cắt từ clip)

Đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, tài xế không xuống xe hỗ trợ nạn nhân mà lùi xe rồi tăng ga bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân nằm đau đớn kêu cứu tại hiện trường.

Phát hiện sự việc, người dân và lực lượng chức năng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Bước đầu, nạn nhân được xác định bị gãy chân trái.

Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Lê Chân phối hợp với lực lượng chức năng thu thập chứng cứ, trích xuất camera gần hiện trường, làm cơ sở truy tìm tài xế gây ra vụ tai nạn nêu trên.

Nạn nhân đau đớn nằm kêu cứu trên vỉa hè sau khi bị ô tô tông trúng. (Ảnh cắt từ clip)

Những hình ảnh do camera nhà dân và người dân ghi lại tại hiện trường sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội. Phần lớn người dùng bày tỏ bức xúc trước hành động của tài xế, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng truy tìm và xử lý nghiêm.

Lãnh đạo Công an phường Lê Chân cho biết, khi xác định được biển số và danh tính tài xế gây tai nạn, cơ quan công an sẽ triệu tập người này đến làm việc để làm rõ và xử lý nghiêm.

Minh Khang/VTC News
Truy tìm đối tượng gây thương tích ở phố Nguyễn Văn Viên, Hà Nội
VOV.VN - Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy tìm đối tượng liên quan vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn phường Vĩnh Tuy.

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn
VOV.VN - Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang thụ lý, giải quyết đơn tố giác tội phạm liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 3,2 tỷ đồng.

Truy tìm người phụ nữ lừa đảo mua bán ô tô tại Hà Nội
VOV.VN - Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang điều tra đơn tố giác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong giao dịch mua bán ô tô, đồng thời phát thông báo truy tìm đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

