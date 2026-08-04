Tóm tắt

VOV.VN - Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế" do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu.