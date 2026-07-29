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VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng, đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt Đoàn Bảo Châu (là võ sư, trú phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
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Viện Kiểm sát nhân dân, thành phố Hà Nội, ban hành cáo trạng, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử vắng mặt
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2026-07/tiktok-chong-pha.-mp4.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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