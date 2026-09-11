Tử hình kẻ dùng dao sát hại cán bộ Công an xã đang làm nhiệm vụ

Sau khi dùng dao đâm chị dâu bị thương, Nguyễn Văn Ty lẩn trốn, sau đó tiếp tục dùng dao tấn công anh Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk) đang làm nhiệm vụ, khiến nạn nhân hy sinh.

Chiều 11/9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ty, sinh năm 1995, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, mức án tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 7/9/2025, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Ty dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng và hông chị dâu là Nguyễn Thị K, khiến nạn nhân bị thương, tổn thương cơ thể 4%. Sau khi gây án, Ty cầm dao bỏ trốn.

Bị cáo Nguyễn Văn Ty bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên án tử hình. (Ảnh: Vũ Long)

Sáng hôm sau, Công an xã Xuân Lộc tổ chức lực lượng tìm kiếm và tiếp cận Ty tại khu vực đồi cát trồng keo thuộc thôn 4. Khi cán bộ công an tiến hành khống chế, Ty dùng dao đâm liên tiếp vào vùng ngực anh Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, một nhát dao làm thủng tim, xuyên vào tâm thất phải.

Trong lúc giằng co, Ty tiếp tục đâm vào đùi, trán, vai anh Cánh đến khi lưỡi dao gãy, rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào đầu, mặt nạn nhân. Anh Cánh tử vong do mất máu cấp vì thủng tim.

Sau khi gây án, Ty về nhà thay quần áo, tắm rửa rồi cố thủ trong nhà tắm, đồng thời lực lượng công an phá cửa, khống chế bị cáo.

Kết quả giám định pháp y tâm thần xác định Ty mắc rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng ma túy nhóm chất kích thích, làm hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm phạm tội.

Phiên xét xử sơ thẩm của TAND tỉnh Đắk Lắk ngày 11/9. (Ảnh: Vũ Long)

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, Ty liên tiếp thực hiện hành vi tước đoạt tính mạng của hai người trong thời gian ngắn, trong đó tiếp tục dùng hung khí nguy hiểm tấn công cán bộ công an đang làm nhiệm vụ. Hành vi đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng người khác.

HĐXX cho rằng bị cáo không còn khả năng cải tạo, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất để răn đe, phòng ngừa chung. Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Nguyễn Văn Ty án tử hình về tội “Giết người”.