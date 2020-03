Nóng 24h: Xem xét trách nhiệm người khai báo gian dối, lây lan Covid-19

2) Tung tin có người nhiễm Covid-19 để bán khẩu trang: Ngày 29/3, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, đã xử lý một trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt về người nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện với mục đích để bán khẩu trang kiếm lời. Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định đây là thông tin sai sự thật và triệu tập chủ tài khoản là N.T.N.D (trú tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng) để làm rõ sự việc. Tại cơ quan Công an, D đã thừa nhận do muốn gây sự chú ý của mọi người để bán khẩu trang nên đã đăng tải thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận. D. đã nhận thức được hành vi sai trái và gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.