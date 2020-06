Vụ cháu bé 5 tuổi bị giết hại: Hậu quả của Game bạo lực tràn lan?

Vụ việc bé trai 5 tuổi ở Quỳnh Lưu, Nghệ An tử vong trong rừng sau 2 ngày mất tích bước đầu được xác định có liên quan đến một nam sinh lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 4, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Bản thân nam sinh khi làm việc với cơ quan công an cũng đã thừa nhận có liên quan đến vụ việc.



Vụ án mạng đau lòng khiến cháu bé 5 tuổi tử vong

Cùng là bậc làm cha, làm mẹ, luật sư Lê Trung Hiếu, Văn phòng luật sư Thành Vinh, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An, không khỏi phẫn nộ khi nghe thông tin vụ án mạng đau lòng này.



Luật sư Hiếu nêu rõ: Nếu nguyên nhân vụ việc đúng như nhận định của cơ quan chức năng, đó là có liên quan đến trò chơi điện tử, một lần nữa vụ việc đã dóng lên hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội, tới các cơ quan quản lý nhà nước về trò chơi điện tử ở Việt Nam, tới nhà trường và các bậc phụ huynh đối với con trẻ. Những trò chơi điện tử có nội dung nhạy cảm, bạo lực… không được kiểm duyệt đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm sinh lý của con trẻ, sức khỏe, lối sống, học tập, suy nghĩ và ý thức về cuộc sống. Đặc biệt, những đối tượng đang bị hạn chế về nhận thức cuộc sống và pháp luật sẽ rất dễ có những hành vi sai trái và vi phạm pháp luật.

“Cơ quan quản lý Nhà nước cần thiết phải có biện pháp để siết chặt quản lý trò chơi điện tử, đặc biệt trò chơi bạo lực”, luật sư Hiếu nêu quan điểm.



Theo luật sư, trong khi chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra về vụ việc nam sinh có nghiện game không và nếu có thì có phải là nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm cho cháu bé hay không, thì chưa thể bình luận về hành vi phạm tội của nam sinh này. Tuy nhiên, theo quy định của BLHS về xử lý hình sự đối với người chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi) phạm tội, pháp luật Việt Nam không xử lý hình phạt là chung thân và tử hình khi phạm tội. Trong trường hợp cần thiết, tòa án cũng sẽ xem xét tới tính chất, mức độ hành vi phạm tội để ra phán quyết.



Đề cập trách nhiệm hình sự của nam sinh nói trên, luật sư Nguyễn Thị Phương Thảo (Văn phòng luật sư Lê Anh, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An) cho rằng, vụ việc trên vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ và chưa có kết luận cụ thể từ phía các cơ quan chức năng về mục đích và động cơ gây án của người phạm tội. Vụ việc có thể diễn biến theo nhiều chiều hướng khác nhau, từ đó, có rất nhiều hành vi phạm tội có thể xảy ra, tội danh của H cũng từ đó mà phụ thuộc vào hành vi, động cơ, mục đích phạm tội ban đầu của H.



Dẫn quy định tại Điều 12 của BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì “Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác”, luật sư Thảo cho rằng, nam sinh H sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, do nam sinh này còn dưới 18 tuổi nên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử phải tuân theo nguyên tắc đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.



Thực tế, có rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật quản lý trò chơi điện tử bạo lực nhưng game bạo lực vẫn tràn lan trên mạng (Ảnh minh họa)

Nêu quan điểm về nhiều vụ án đau lòng xuất phát từ việc đối tượng nghiện game bạo lực, luật sư cho biết thực tế, hiện có rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật về việc quản lý trò chơi điện tử để hạn chế các nội dung bạo lực trong các trò chơi trực tuyến. Tuy nhiên các văn bản này vẫn chưa thực sự được thực thi một cách hiệu quả, các trò chơi bạo lực chưa qua kiểm duyệt của cơ quan nhà nước vẫn tràn lan trên mạng.



Để hạn chế những vụ việc tương tự, luật sư Thảo đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường trong khâu kiểm định, phê duyệt kịch bản các trò chơi trực tuyến trước khi thông qua. Đồng thời tăng cường kiểm soát để phát hiện những game đang hoạt động chưa được các cơ quan nhà nước phê duyệt kịch bản, cấp phép hoạt động. Ngoài ra, cần yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử tăng cường kiểm soát về độ tuổi, đặc biệt phải có những chế tài cụ thể đối với những doanh nghiệp vi phạm.



Như tin đã đưa chiều 7/6, cháu H.Tr.V.Đ (5 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) xin bố mẹ sang nhà hàng xóm cách đó khoảng 300m chơi. Đến tối không thấy con về, gia đình đổ đi tìm khắp nơi, đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương và Công an huyện Quỳnh Lưu để được giúp đỡ.



Đến chiều 9/6, thi thể bé trai được tìm thấy dưới suối, cạnh một căn nhà hoang tại vùng rừng ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cách nhà nạn nhân hơn 10 km.



Bước đầu, công an đã triệu tập Đ.N.H (trú tại xã Quỳnh Tam, học sinh lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu 4), người đã tiếp xúc với cháu V.Đ trước thời điểm mất tích. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng triệu tập thêm 1 nam sinh học cùng lớp với Đ.N.H. Lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An cho biết, bước đầu Đ.N.H thừa nhận có liên quan đến cái chết của bé trai này./.