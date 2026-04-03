Tức tiếng nẹt pô, nhóm đối tượng mang hung khí ra chém người đi đường

Thứ Sáu, 17:21, 03/04/2026
VOV.VN - Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm đối tượng mang hung khí chặn đánh, chém người đi đường trong đêm, để điều tra về 2 hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm Y Phụng Niê, Y Đăng Buôn Dap, Y Khuyên Niê, Y Raun Bkrông, Y Vinh Niê Kđăm; các đối tượng ở độ tuổi từ 18-19 tuổi, cùng trú tại buôn Rung, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

tuc tieng net po, nhom doi tuong mang hung khi ra chem nguoi di duong hinh anh 1
Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 31/3, Y Phụng, Y Đăng, Y Khuyên và Y Raun cùng ăn nhậu tại nhà một người quen trong buôn. Do bức xúc việc một số thanh niên ở buôn khác thường xuyên chạy xe máy nẹt pô qua địa bàn, có hành vi khiêu khích nên các đối tượng đã nảy sinh ý định chặn đánh.

Sau đó, nhóm thanh niên này mang theo nhiều loại hung khí như kiếm, dao phóng lợn, gậy và vỏ chai bia đến khu vực nhà cộng đồng của buôn trên Tỉnh lộ 2 để phục sẵn. Đến khoảng 23h cùng ngày, phát hiện một số thanh niên đi xe máy chạy ngang qua có nẹt pô, nhóm này đã lao ra chặn xe, đuổi theo và sử dụng hung khí tấn công.

Trong những người bị hành hung, có 2 người bị các đối tượng đánh, chém gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Krông Ana phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét làm rõ hành vi nhóm đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Bắt đối tượng dùng hung khí tấn công nam sinh ở Đồng Nai

VOV.VN - Do mâu thuẫn, một học sinh Trường THPT Phước Long (phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai-trước là thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) bị nhóm đối tượng chặn đường, dùng dao tấn công gây thương tích. Công an phường đã nhanh chóng phá án, bắt giữ thủ phạm và kịp thời cứu giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch.

VOV.VN - Do mâu thuẫn, một học sinh Trường THPT Phước Long (phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai-trước là thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) bị nhóm đối tượng chặn đường, dùng dao tấn công gây thương tích. Công an phường đã nhanh chóng phá án, bắt giữ thủ phạm và kịp thời cứu giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch.

Xử lý 12 đối tượng mang hung khí đánh nhau trên đường tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 28/2, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Dương Hòa đã kịp thời phát hiện, khống chế và bắt giữ 12 đối tượng tụ tập mang theo hung khí, truy đuổi, đánh nhau trên tuyến đường Vành đai 4, gây rối trật tự công cộng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

VOV.VN - Ngày 28/2, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Dương Hòa đã kịp thời phát hiện, khống chế và bắt giữ 12 đối tượng tụ tập mang theo hung khí, truy đuổi, đánh nhau trên tuyến đường Vành đai 4, gây rối trật tự công cộng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Khởi tố nhóm đối tượng dùng hung khí cướp tài sản tại Hưng Yên

VOV.VN - Dùng hung khí đe doạ, hành hung chủ quán cắt tóc để đòi khoản nợ 10 triệu đồng, nhóm đối tượng tại Hưng Yên đã bị khởi tố về hành vi Cướp tài sản.

VOV.VN - Dùng hung khí đe doạ, hành hung chủ quán cắt tóc để đòi khoản nợ 10 triệu đồng, nhóm đối tượng tại Hưng Yên đã bị khởi tố về hành vi Cướp tài sản.

