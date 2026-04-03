Tức tiếng nẹt pô, nhóm đối tượng mang hung khí ra chém người đi đường

Nhóm đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm Y Phụng Niê, Y Đăng Buôn Dap, Y Khuyên Niê, Y Raun Bkrông, Y Vinh Niê Kđăm; các đối tượng ở độ tuổi từ 18-19 tuổi, cùng trú tại buôn Rung, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 31/3, Y Phụng, Y Đăng, Y Khuyên và Y Raun cùng ăn nhậu tại nhà một người quen trong buôn. Do bức xúc việc một số thanh niên ở buôn khác thường xuyên chạy xe máy nẹt pô qua địa bàn, có hành vi khiêu khích nên các đối tượng đã nảy sinh ý định chặn đánh.

Sau đó, nhóm thanh niên này mang theo nhiều loại hung khí như kiếm, dao phóng lợn, gậy và vỏ chai bia đến khu vực nhà cộng đồng của buôn trên Tỉnh lộ 2 để phục sẵn. Đến khoảng 23h cùng ngày, phát hiện một số thanh niên đi xe máy chạy ngang qua có nẹt pô, nhóm này đã lao ra chặn xe, đuổi theo và sử dụng hung khí tấn công.

Trong những người bị hành hung, có 2 người bị các đối tượng đánh, chém gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Krông Ana phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét làm rõ hành vi nhóm đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.