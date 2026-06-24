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VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Hà Nội đã khống chế, tước hung khí, bắt giữ một đối tượng nam giới có biểu hiện bất thường, liên tục cầm dao đe dọa, tấn công người đi đường.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_tuoc_hung_khi_nguoi_dan_ong_cam_dao_phay_de_doa_nguoi_di_duong_o_ha_noi.m3u8
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Tước hung khí người đàn ông cầm dao phay đe dọa người đi đường ở Hà Nội
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2026-06/tiktok_tuoc_hung_khi_nguoi_dan_ong_cam_dao_phay_de_doa_nguoi_di_duong_o_ha_noi.m3u8
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