Tuyên án tử hình kẻ sát hại 3 người trong gia đình vợ gây rúng động ở Đắk Lắk

Theo cáo trạng, năm 2022, Nguyễn Nam Đại Thuận kết hôn với chị Nguyễn Thị Kim H. Do Thuận nghiện ma túy nên bà Trần Thị D. (mẹ chị H.) đã đưa con gái cùng cháu ngoại về sống tại nhà mình ở phường Thành Nhất.

Tối 12/9/2025, sau khi sử dụng ma túy, Thuận nảy sinh ý định sát hại cả gia đình vợ vì cho rằng bị đối xử tệ bạc. Đối tượng chuẩn bị sẵn một chiếc búa và dao bầu bỏ vào ba lô, sau đó thuê xe thồ đến trước nhà bà D.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận, tên thường gọi là Hào mặt quỷ tại phiên xét xử sáng 21/4/2026.

Rạng sáng 13/9, khi anh Bùi Hữu N. (em trai chị H.) vừa mở cổng, Thuận bất ngờ dùng búa tấn công nhiều nhát vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, Thuận dùng dao sát hại chị H. và bà D. khi hai người chạy ra hô hoán. Chưa dừng lại, Thuận xông vào phòng ngủ, đâm nhiều nhát vào cháu T.T.P. (13 tuổi, con riêng của chị H.). May mắn, cháu P. đã leo tường chạy sang nhà hàng xóm nên được đưa đi cấp cứu kịp thời và thoát chết.

Riêng cháu M. (3 tuổi, con chung của Thuận và chị H.), đối tượng không ra tay sát hại.

Sau khi gây án, Thuận bình tĩnh xịt rửa vết máu, kéo thi thể các nạn nhân vào phòng khách rồi dùng chăn che lại. Đối tượng sau đó lục lấy 6 triệu đồng và một điện thoại của bà D. rồi bỏ trốn.

Trên đường tẩu thoát, Thuận tiếp tục dùng dao khống chế một phụ nữ để cướp xe máy và tài sản. Đến khoảng 10 giờ ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Thuận tại khu vực đường 19/5, phường Ea Kao.

Theo kết quả giám định pháp y, các nạn nhân gồm chị H., bà D. và anh N. tử vong do đa vết thương, mất máu cấp và suy tuần hoàn.