Vây bắt nhóm tàng trữ heroin giữa đồi vắng ở Thái Nguyên

Thứ Tư, 09:35, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ nhóm 4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ heroin cùng nhiều tang vật liên quan trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Ngày 18/10, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Bình Yên đã phát hiện, bắt giữ nhóm 4 đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong quá trình tuần tra, kiểm soát.

Trước đó trong khi tuần tra tại khu vực đồi cây thuộc gia đình ông Đ.T.Q (xóm Trung Tâm, xã Bình Yên), Tổ công tác phát hiện 4 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng xác định các đối tượng gồm: P.Q.H (SN 1965), P.V.S (SN 1980), H.V.C (SN 1971) và T.V.Đ (SN 1978), đều trú tại tỉnh Thái Nguyên.

Các đối tượng tại trụ sở công an

Qua kiểm tra tại hiện trường, công an thu giữ 1 gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng (các đối tượng khai là ma túy loại heroin mua về để cùng sử dụng), cùng 3 xi lanh nhựa, 1 lọ nước cất và 3 xe mô tô.

Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong tang vật, tạm giữ người và phương tiện liên quan, đưa về trụ sở Công an xã Bình Yên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, cả 4 đối tượng đã thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lời khai phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng liên quan ma túy

VOV.VN - Ngày 13/3, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Công an phường Quyết Thắng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 5 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: bắt giữ 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy Thái Nguyên Công an xã Bình Yên heroin
Liên tiếp bắt quả tang các đối tượng tàng trữ ma túy tại Thái Nguyên

