Vi phạm hoạt động bán đấu giá đất tại Ninh Bình, 2 đối tượng bị khởi tố

Cùng với đó, Cơ quan điều tra đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Văn Thọ; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Diệp Linh; đồng thời khám xét chỗ ở của các đối tượng nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ và Lê Diệp Linh

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cao Văn Thọ là người thành lập, trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Công Thương, có trụ sở tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, dù trên giấy tờ người giữ chức danh Tổng Giám đốc là cá nhân khác. Lê Diệp Linh là nhân viên của công ty này.

Từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để xử lý 21 quyền sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Tấn Thắm tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình, Cao Văn Thọ bị xác định đã câu kết với một số đối tượng liên quan để dàn xếp kết quả đấu giá tại các phiên đấu giá lần thứ 2, 3, 5, 6 và 7.

Theo điều tra, các đối tượng đã thống nhất từ trước người tham gia, người trúng đấu giá và mức giá trúng của từng lô đất. Sau đó, hồ sơ được hợp thức hóa bằng việc lập sẵn danh sách người tham gia đấu giá, biên bản đấu giá, phiếu trả giá cùng nhiều tài liệu liên quan theo kết quả đã được sắp đặt.

Bị can Cao Văn Thọ tại Cơ quan Công an

Thực hiện chỉ đạo của Cao Văn Thọ, Lê Diệp Linh bị xác định đã trực tiếp lập hồ sơ đấu giá “khống”, soạn thảo trước các biên bản thể hiện sẵn kết quả trúng đấu giá, điền trước nội dung phiếu trả giá, giả chữ viết của người tham gia và gửi hồ sơ nhằm hợp thức hóa thủ tục.

Quá trình điều tra cho thấy, 5 phiên đấu giá nêu trên không được tổ chức đúng quy định, không bảo đảm tính công khai, minh bạch và cạnh tranh khách quan theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng còn bố trí người tham gia mang tính hình thức (“quân xanh”) và ký thay giấy tờ.

Bị can Lê Diệp Linh tại Cơ quan Công an

Hậu quả, 14 lô đất đã được bán cho 8 khách hàng với tổng số tiền hơn 1,69 tỷ đồng, thấp hơn giá trị thực tế của tài sản theo kết luận định giá hơn 709 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.