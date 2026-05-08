中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vi phạm hoạt động bán đấu giá đất tại Ninh Bình, 2 đối tượng bị khởi tố

Thứ Sáu, 21:49, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ (1989) và Lê Diệp Linh (1995), cùng trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo khoản 2, Điều 218 Bộ luật Hình sự.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Văn Thọ; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Diệp Linh; đồng thời khám xét chỗ ở của các đối tượng nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

vi pham hoat dong ban dau gia dat tai ninh binh, 2 doi tuong bi khoi to hinh anh 1
Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ và Lê Diệp Linh

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cao Văn Thọ là người thành lập, trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Công Thương, có trụ sở tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, dù trên giấy tờ người giữ chức danh Tổng Giám đốc là cá nhân khác. Lê Diệp Linh là nhân viên của công ty này.

Từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để xử lý 21 quyền sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Tấn Thắm tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình, Cao Văn Thọ bị xác định đã câu kết với một số đối tượng liên quan để dàn xếp kết quả đấu giá tại các phiên đấu giá lần thứ 2, 3, 5, 6 và 7.

Theo điều tra, các đối tượng đã thống nhất từ trước người tham gia, người trúng đấu giá và mức giá trúng của từng lô đất. Sau đó, hồ sơ được hợp thức hóa bằng việc lập sẵn danh sách người tham gia đấu giá, biên bản đấu giá, phiếu trả giá cùng nhiều tài liệu liên quan theo kết quả đã được sắp đặt.

vi pham hoat dong ban dau gia dat tai ninh binh, 2 doi tuong bi khoi to hinh anh 2
Bị can Cao Văn Thọ tại Cơ quan Công an

Thực hiện chỉ đạo của Cao Văn Thọ, Lê Diệp Linh bị xác định đã trực tiếp lập hồ sơ đấu giá “khống”, soạn thảo trước các biên bản thể hiện sẵn kết quả trúng đấu giá, điền trước nội dung phiếu trả giá, giả chữ viết của người tham gia và gửi hồ sơ nhằm hợp thức hóa thủ tục.

Quá trình điều tra cho thấy, 5 phiên đấu giá nêu trên không được tổ chức đúng quy định, không bảo đảm tính công khai, minh bạch và cạnh tranh khách quan theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng còn bố trí người tham gia mang tính hình thức (“quân xanh”) và ký thay giấy tờ.

vi pham hoat dong ban dau gia dat tai ninh binh, 2 doi tuong bi khoi to hinh anh 3
Bị can Lê Diệp Linh tại Cơ quan Công an

Hậu quả, 14 lô đất đã được bán cho 8 khách hàng với tổng số tiền hơn 1,69 tỷ đồng, thấp hơn giá trị thực tế của tài sản theo kết luận định giá hơn 709 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: vi phạm đấu giá đất dàn xếp đấu giá đất tại Ninh Bình sai phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở Ninh Bình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kiến nghị Thủ tướng xử lý nghiêm hành vi 'thổi' giá, trục lợi khi đấu giá đất
Kiến nghị Thủ tướng xử lý nghiêm hành vi 'thổi' giá, trục lợi khi đấu giá đất

Theo Bộ Xây dựng, trong quá trình đấu giá QSD đất tại địa phương, có hiện tượng trả giá rất cao rồi bỏ cọc, tạo mặt bằng giá ảo để thao túng thị trường.

Kiến nghị Thủ tướng xử lý nghiêm hành vi 'thổi' giá, trục lợi khi đấu giá đất

Kiến nghị Thủ tướng xử lý nghiêm hành vi 'thổi' giá, trục lợi khi đấu giá đất

Theo Bộ Xây dựng, trong quá trình đấu giá QSD đất tại địa phương, có hiện tượng trả giá rất cao rồi bỏ cọc, tạo mặt bằng giá ảo để thao túng thị trường.

Quản lý giá trang thiết bị y tế tránh các vi phạm trong mua bán, đấu thầu
Quản lý giá trang thiết bị y tế tránh các vi phạm trong mua bán, đấu thầu

Việc bổ sung các biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm sẽ xác định chủ thể chịu trách nhiệm về giá bán trên thị trường.

Quản lý giá trang thiết bị y tế tránh các vi phạm trong mua bán, đấu thầu

Quản lý giá trang thiết bị y tế tránh các vi phạm trong mua bán, đấu thầu

Việc bổ sung các biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm sẽ xác định chủ thể chịu trách nhiệm về giá bán trên thị trường.

Bãi bỏ khung giá đất để hạn chế đầu cơ, tham nhũng về đất đai
Bãi bỏ khung giá đất để hạn chế đầu cơ, tham nhũng về đất đai

VOV.VN - Khung giá đất do Nhà nước quy định áp dụng hiện nay thường thấp hơn giá giao dịch đất đai thị trường. Đây được cho là nguyên nhân dẫn tới khiếu kiện tranh chấp, là yếu tố tác động tới việc đầu cơ, tích trữ về đất đai.

Bãi bỏ khung giá đất để hạn chế đầu cơ, tham nhũng về đất đai

Bãi bỏ khung giá đất để hạn chế đầu cơ, tham nhũng về đất đai

VOV.VN - Khung giá đất do Nhà nước quy định áp dụng hiện nay thường thấp hơn giá giao dịch đất đai thị trường. Đây được cho là nguyên nhân dẫn tới khiếu kiện tranh chấp, là yếu tố tác động tới việc đầu cơ, tích trữ về đất đai.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật