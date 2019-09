Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 4/9, Thứ trưởng Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đã nhận được hàng loạt câu hỏi liên quan đến “thương vụ MobiFone mua AVG”, với con số hơn 3 triệu USD được phanh phui vừa qua. Vậy đường đi của số tiền tương đương 70 tỷ đồng này tới các vị quan chức như thế nào? Đại diện Bộ Công an nói rằng, kết luận điều tra vụ án đã được báo chí đăng tải khá đầy đủ, theo đó, Bộ Công an đã điều tra toàn diện vụ án, kết quả đến đâu kết luận đến đó.

Thứ trưởng Bộ Công an trả lời các câu hỏi liên quan đến “thương vụ MobiFone mua AVG”.

Với các câu hỏi “Vì sao ông Nguyễn Bắc Son không được áp dụng chính sách hình sự đặc biệt? Chính sách này như thế nào?” Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, chính sách khoan hồng của pháp luật Việt Nam rất cụ thể.



“Pháp luật Việt Nam ghi nhận sự hợp tác tích cực của những người có hành vi phạm luật với cơ quan điều tra và pháp luật trong khai báo, khắc phục hậu quả. Đây là chính sách ưu việt mà chúng tôi kiến nghị áp dụng đối với những người khai báo thành khẩn”, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc nói.

Theo kết luận điều tra “thương vụ AVG” được báo chí đưa tin, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son khai đã nhận 3 triệu USD (gần 70 tỷ đồng) từ ông Phạm Nhật Vũ; cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận 200.000 USD (hơn 4,6 tỷ đồng)./.