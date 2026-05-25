  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Viện kiểm sát giữ nguyên đề nghị giảm cho cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong

Thứ Hai, 10:36, 25/05/2026
VOV.VN - Sáng 25/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga, cùng 32 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và một số đơn vị liên quan.

Để làm rõ một số vấn đề, tòa phúc thẩm quyết định quay lại phần xét hỏi. Trả lời tòa, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong khẳng định "không nhận tiền để bỏ qua sai phạm". 

Cựu Cục trưởng khai chỉ đồng ý chủ trương nhận tiền khi cấp dưới báo cáo đã làm ngoài giờ để hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. Ông Phong cho rằng đó là "khoản bồi dưỡng anh em" nhưng cũng thừa nhận việc nhận tiền là "cái sai của mình".

Ông Phong khai: "Bị cáo không bao giờ nhận tiền để bỏ qua sai phạm cho các hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ không có tiền nhưng vẫn được cấp phép là rất lớn".

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh: Phú Cường)

 

 

 

Một số bị cáo khác được xét hỏi lại cũng khẳng định không nhận được chỉ đạo về việc "nhận tiền của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm". Các bị cáo này khẳng định nhiều trường hợp doanh nghiệp không đưa tiền nhưng hồ sơ chuẩn chỉnh, họ vẫn duyệt để cho cấp phép.

Sau khi xét hỏi bổ sung, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo Lê Hoàng, cựu Cục phó Phòng bệnh, Bộ Y tế (chồng bà Trần Việt Nga), xuống còn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội nhận hối lộ (án sơ thẩm 5 năm tù).

Một số bị cáo khác, đại diện Viện kiểm sát đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn. Viện kiểm sát giữ nguyên đề nghị giảm cho ông Nguyễn Thanh Phong Phong từ 4-5 năm tù (án sơ thẩm 20 năm), bà Trần Việt Nga 2-3 năm (án sơ thẩm 15 năm) cùng về tội Nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại, đề nghị cho hưởng án treo hoặc giảm 3-4 năm tù. Chủ tọa quyết định tiếp tục nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào 9 giờ sáng 27/5.

 

Trọng Phú/VOV.VN
​Công an Hà Nội truy tìm Lê Tuấn Phương liên quan vụ cưỡng đoạt tài sản
VOV.VN - Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Thành phố (TP) Hà Nội ra quyết định truy tìm Lê Tuấn Phương (SN 1975, trú phường Chương Mỹ) vì liên quan vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra ngày 26/7/2025, sau nhiều lần triệu tập nhưng đối tượng không hợp tác.

Tạm giam 2 đối tượng cưỡng đoạt, từng gây thương tích và làm nhục người khác
VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Phú Bình cũ. Một trong hai đối tượng từng gây thương tích và làm nhục người khác.

