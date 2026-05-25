Viện kiểm sát giữ nguyên đề nghị giảm cho cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong

Để làm rõ một số vấn đề, tòa phúc thẩm quyết định quay lại phần xét hỏi. Trả lời tòa, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong khẳng định "không nhận tiền để bỏ qua sai phạm".

Cựu Cục trưởng khai chỉ đồng ý chủ trương nhận tiền khi cấp dưới báo cáo đã làm ngoài giờ để hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. Ông Phong cho rằng đó là "khoản bồi dưỡng anh em" nhưng cũng thừa nhận việc nhận tiền là "cái sai của mình".

Ông Phong khai: "Bị cáo không bao giờ nhận tiền để bỏ qua sai phạm cho các hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ không có tiền nhưng vẫn được cấp phép là rất lớn".

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh: Phú Cường)

Một số bị cáo khác được xét hỏi lại cũng khẳng định không nhận được chỉ đạo về việc "nhận tiền của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm". Các bị cáo này khẳng định nhiều trường hợp doanh nghiệp không đưa tiền nhưng hồ sơ chuẩn chỉnh, họ vẫn duyệt để cho cấp phép.

Sau khi xét hỏi bổ sung, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo Lê Hoàng, cựu Cục phó Phòng bệnh, Bộ Y tế (chồng bà Trần Việt Nga), xuống còn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội nhận hối lộ (án sơ thẩm 5 năm tù).

Một số bị cáo khác, đại diện Viện kiểm sát đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn. Viện kiểm sát giữ nguyên đề nghị giảm cho ông Nguyễn Thanh Phong Phong từ 4-5 năm tù (án sơ thẩm 20 năm), bà Trần Việt Nga 2-3 năm (án sơ thẩm 15 năm) cùng về tội Nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại, đề nghị cho hưởng án treo hoặc giảm 3-4 năm tù. Chủ tọa quyết định tiếp tục nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào 9 giờ sáng 27/5.