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VOV.VN - VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng, đề nghị TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt Đoàn Bảo Châu (nghề nghiệp võ sư, SN 1968, ở phường Giãng Võ) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_vien-kiem-sat-truy-to-doan-bao-chau-ve-hanh-vi-tuyen-truyen-chong-nha-nuoc-.m3u8
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Từ khóa
Viện kiểm sát truy tố Đoàn Bảo Châu về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước
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2026-07/tiktok_vien-kiem-sat-truy-to-doan-bao-chau-ve-hanh-vi-tuyen-truyen-chong-nha-nuoc-.m3u8
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