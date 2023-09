Việt Nam – Trung Quốc hợp tác phòng chống ma túy

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Trung Quốc do ông Ngụy Hiểu Quân, Phó Tổng Thư ký Thường trực Ủy ban phong, chống ma túy làm Trưởng đoàn.

Các đại biểu dự hội nghị

Việt Nam và Trung Quốc chịu tác động trực tiếp của tình hình tệ nạn ma túy. Ở trong nước, để đối phó có hiệu quả với hiểm họa ma túy, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh các giải pháp toàn diện trong đó dành ưu tiên cao trong việc triển khai các giải pháp ngăn chặn hiệu quả hoạt động mua bán và vận chuyển ma túy bất hợp pháp qua biên giới đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Cùng với tăng cường thực thi pháp luật, Việt Nam cũng đang triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền giáo dục phòng ngừa, đa dạng và xã hội hóa các mô hình điều trị cai nghiện...

Bên cạnh những nỗ lực trong nước, Việt Nam cũng đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ với các nước, đặc biệt với các nước đã ký kết Hiệp định, Thỏa thuận hợp tác song phương về phòng, chống ma túy. Theo tinh thần Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc về hợp tác kiểm soát ma túy, các chất hướng thần và tiền chất ký năm 2001, trong những năm qua, hai nước đã hợp tác toàn diện, triển khai nhiều hoạt động song phương về phòng, chống ma túy như duy trì cơ chế hội nghị song phương của hai nước hàng năm; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh các chuyên án, trao đổi chia sẻ thông tin, bắt giữ các đối tượng, triệt phá nhiều vụ án, kịp thời ngăn chặn các đường dây sản xuất và vận chuyển ma túy qua biên giới.

Điển hình, tháng 7/2019, lần đầu tiên Trung Quốc cử cán bộ trinh sát sang Việt Nam, trực tiếp phối hợp đấu tranh chuyên án 626T, triệt phá thành công đường dây sản xuất trái phép ma túy tổng hợp với quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng người Trung Quốc. Đây chính là một ví dụ điển hình trong hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy, thể hiện sự hợp tác giữa hai nước ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu.

Thời gian gần đây, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, tình hình tội phạm ma túy xuyên quốc gia có dấu hiệu phức tạp trở lại, tội phạm ma túy hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, táo bạo và với tính chất rất quyết liệt, đòi hỏi hai nước cần có nhiều nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống tệ nạn này.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Trưởng đoàn Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hợp tác từ cấp Trung ương đến công an địa phương các tỉnh giáp biên hai nước trong thời gian qua, cũng như trong quá trình chuẩn bị cho Hội nghị lần này; đồng thời tin tưởng rằng năm 2023 và những năm tiếp theo, kế thừa truyền thống quan hệ giữa hai bên và những kết quả đã đạt được, hợp tác phòng, chống ma tuý giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.