Vĩnh Long bắt tạm giam đối tượng "núp bóng" tự do dân chủ để xuyên tạc trên MXH

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Cao Thị Ngọc Mai để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

