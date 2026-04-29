Vĩnh Long khởi tố đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/10/2025, Phạm Văn Hoan đang vận chuyển hàng hóa (trai tai tượng, vảy tê tê java, da trăng, mật kỳ đà, mật trăng, da cá đuối mũi xẻng, mỏ chim hồng hoàng mũ cối….) từ vùng biển ngoài lãnh thổ Việt Nam đến cửa sông Eo Lói (giáp với sông Cổ Chiên) thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long thì bị bộ đội biên phòng bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật vi phạm.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Phạm Văn Hoan.

Qua làm việc, ông Hoan khai nhận được thuê vận chuyển số hàng hóa trên với số tiền 140.000.000 đồng, nhưng không tìm hiểu về chủng loại hàng hóa mà mình được thuê vận chuyển. Kết quả điều tra xác định số hàng hóa mà Hoan vận chuyển thuộc nhóm động vật quý hiếm, nguy cấp, ưu tiên bảo vệ với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.