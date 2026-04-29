  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Vĩnh Long khởi tố đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Thứ Tư, 18:39, 29/04/2026
VOV.VN - Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hoan (sinh năm 1969) ở xã Đông Thạnh, TP.HCM, tiếp tục điều tra về hành vi can tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/10/2025, Phạm Văn Hoan đang vận chuyển hàng hóa (trai tai tượng, vảy tê tê java, da trăng, mật kỳ đà, mật trăng, da cá đuối mũi xẻng, mỏ chim hồng hoàng mũ cối….) từ vùng biển ngoài lãnh thổ Việt Nam đến cửa sông Eo Lói (giáp với sông Cổ Chiên) thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long thì bị bộ đội biên phòng bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật vi phạm.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Phạm Văn Hoan.

Qua làm việc, ông Hoan khai nhận được thuê vận chuyển số hàng hóa trên với số tiền 140.000.000 đồng, nhưng không tìm hiểu về chủng loại hàng hóa mà mình được thuê vận chuyển. Kết quả điều tra xác định số hàng hóa mà Hoan vận chuyển thuộc nhóm động vật quý hiếm, nguy cấp, ưu tiên bảo vệ với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Huyền Oanh-Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
Tag: Vĩnh Long khởi tố công an tỉnh Vĩnh Long lệnh bắt bị can tạm giam vận chuyển trái phép hàng hóa
Cao Bằng: Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng vừa có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Minh Hợp về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn Thượng (SN 1982, trú tại Xóm Địa Long, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Hải Phòng khởi tố vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trị giá trên 15 tỷ đồng

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố 1 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với số lượng lớn, trị giá trên 15 tỷ đồng. 

