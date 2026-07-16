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VOV.VN - Trong vụ án xảy ra ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bà Đặng Thị Hòa, vợ cựu Viện trưởng Trần Văn Trường bị cáo buộc đã nhiều lần nhận hối lộ để làm theo sự yêu cầu, sắp xếp của bị can Nguyễn Thị Mai Anh.
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Từ khóa
Vợ cựu Viện trưởng pháp y tâm thần nhắn "thiếu 4 tờ" sau khi nhận hối lộ
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2026-07/tiktok_vo-cuu-vien-truong-phap-y-tam-than-nhan-thieu-4-to-sau-khi-nhan-hoi-lo.mp4
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