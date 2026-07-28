Tóm tắt

VOV.VN - Tại phiên tòa xét xử vụ án sản xuất, buôn bán khoảng 100 tấn thực phẩm chức năng giả ngày 27/7, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, thừa nhận đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật điều chỉnh công thức, cắt giảm các thành phần đắt tiền nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận.