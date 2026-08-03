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VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa có thông báo trả hồ sơ vụ án liên quan đến Shark Thủy (tức bị can Nguyễn Ngọc Thủy) để điều tra bổ sung.
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https://vid.vov.vn/2026-08/tiktok_vu-an-lien-quan-den-shark-thuy-vien-kiem-sat-tra-ho-so-de-dieu-tra-bo-sung.m3u8
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Từ khóa
Vụ án liên quan đến Shark Thủy, Viện Kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung
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2026-08/tiktok_vu-an-lien-quan-den-shark-thuy-vien-kiem-sat-tra-ho-so-de-dieu-tra-bo-sung.m3u8
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