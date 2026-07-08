Vụ án Mr Pips, bố Phó Đức Nam lên kế hoạch "chạy" giám định tâm thần

Tóm tắt

VOV.VN - Khi biết Mr Pips Phó Đức Nam bị bắt, bố của Nam là Phó Đức Thắng (cũng là bị can trong vụ án) đã tìm cách "chạy" giám định tâm thần và nhằm đưa Nam ra ngoài chữa bệnh.

