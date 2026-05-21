Vụ án Trương Mỹ Lan: Đã chi trả gần 12.000 tỷ đồng cho trái chủ

Theo cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Thi hành án dân sự TP.HCM đang tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, theo bản án hình sự sơ thẩm số 504 ngày 17/10/2024 của TAND TP.HCM, bản án phúc thẩm số 259 ngày 21/4/2025 của TAND cấp cao tại TP.HCM, Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3699 ngày 16/6/2025 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM.

Một phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Theo đó, buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu (43.108 người).

Sau 8 đợt chi trả, Thi hành án dân sự TP.HCM tiếp tục xử lý tài sản và thu được số tiền hơn 1.747 tỷ đồng. Ngày 21/5, đã thực hiện thanh toán đợt 9 cho 42.574 trái chủ với số tiền hơn 1.732 tỷ đồng theo tỷ lệ 5,8076% trên số tiền được thi hành án.

Thi hành án dân sự TP.HCM đã thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 534 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Trước đó, ngày 24/3/2026, Thi hành án dân sự TP.HCM chi bổ sung cho những trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ về thi hành án, cung cấp bổ sung đầy đủ thông tin của các đợt trước đó theo quy định.

Hiện nay, Thi hành án dân sự TP.HCM đang tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan.

Đồng thời yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm 2 giai đoạn. Khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.

Thi hành án dân sự TP.HCM khuyến cáo người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các đường link không chính thống và thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tại các kênh thông tin chính thức của Thi hành án dân sự TP.HCM; không tụ tập đông người nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch, không chính xác.

Thi hành án dân sự TP.HCM đang tập trung toàn bộ lực lượng để nhanh chóng tổ chức thi hành bản án trên đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho các trái chủ.

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có quy mô rất lớn, tính chất phức tạp và phạm vi ảnh hưởng sâu rộng chưa từng có trong thực tiễn, được sự quan tâm lớn của dư luận. Đặc biệt, số lượng người được thi hành án (trái chủ) lên đến hàng chục nghìn người, đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác tổ chức thi hành án.

Thi hành án dân sự TP.HCM đã chủ động định hướng và triển khai xây dựng các phần mềm chuyên dụng nhằm phục vụ toàn diện quá trình tổ chức thi hành án, tạo nền tảng cho việc quản lý hiện đại, đồng bộ và hiệu quả.

Nổi bật trong đó là việc xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm phân loại tài sản thi hành án và thanh toán tiền thi hành án - một công cụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xử lý khối lượng dữ liệu lớn với yêu cầu chính xác gần như tuyệt đối.

Thông qua phần mềm này, cơ quan thi hành án có thể chuyển tiền đồng loạt cho hàng chục nghìn người cùng lúc.

Theo đó, chỉ với một lệnh duy nhất, cơ quan thi hành án đã thực hiện việc chuyển tiền đồng loạt cho hơn 43.000 đương sự. Hiện đã thanh toán 9 đợt với tổng số tiền hơn 11.700 tỷ đồng, được sự đồng thuận của dư luận, bảo đảm độ chính xác, không phát sinh bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào.

Kết quả này không chỉ thể hiện tính ưu việt vượt trội của giải pháp công nghệ mà còn khẳng định mức độ an toàn, công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình tổ chức thi hành án.

