  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Vụ án Xôi lạc TV: Đại sứ quán Anh gửi thư cảm ơn lực lượng chức năng Việt Nam

Thứ Ba, 15:20, 19/05/2026
VOV.VN - Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam vừa có thư cảm ơn các lực lượng chức năng của Việt Nam về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây Xôi Lạc TV.

Ngày 19/5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) thông tin: Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam vừa có thư cảm ơn các lực lượng chức năng của Việt Nam về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây Xôi Lạc TV.

Trong thư, Đại sứ quán ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng Việt Nam trong xử lý vụ việc. Kết quả này góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung có bản quyền và người sử dụng dịch vụ hợp pháp.

Bắt giữ các đối tượng trong đường dây Xôi lạc TV. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, đây là một ví dụ điển hình thể hiện sự ghi nhận của quốc tế trong nỗ lực bảo vệ bản quyền của Việt Nam. Theo đó, các lực lượng chức năng đang vào cuộc quyết liệt theo tinh thần Công điện số 38/CĐ-TTg: Chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian qua, trước tình trạng vi phạm bản quyền trên không gian mạng diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng Việt Nam đã chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Liên quan vụ án Xôi lạc TV, cơ quan điều tra đã khởi tố 38 bị can về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Tổng số tiền thu lời bất chính của đường dây này lên tới hàng trăm tỷ đồng, thông qua việc vận hành hệ thống phát trực tuyến trái phép các giải thể thao được nhiều người Việt Nam quan tâm như: Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, các giải đấu chính thức và giao hữu quốc tế...

Cục phó A05: Dùng AI, Deepfake tạo dựng, phát tán tin giả sẽ bị xử lý nghiêm

VOV.VN - Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05) cho biết hành vi sử dụng AI, Deepfake tạo ra hình ảnh giả mạo, thông tin giả lan truyền trên mạng rất phổ biến. Bộ Công an đề xuất các quy định mới để xử lý nghiêm hành vi trên.

Đường dây "Xôi lạc TV" lắp đặt camera, hệ thống báo động tại nơi ở, nơi làm việc
VOV.VN - Theo cơ quan điều tra, nhiều đối tượng trong đường dây "Xôi lạc TV" hoạt động tại các chung cư có nhiều tòa nhà khác nhau, mỗi tầng có nhiều phòng. Tại chỗ ở, nơi làm việc, các đối tượng lắp đặt hệ thống báo động từ xa, camera giám sát.

"Xôi lạc TV" gồm nhiều đối tượng là cử nhân, thạc sĩ giỏi công nghệ thông tin
VOV.VN - Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây “Xôi lạc TV”, khởi tố 30 người về các tội: xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

"Xôi lạc TV" chèn quảng cáo cá độ bóng đá, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng
VOV.VN - Để kiếm nguồn thu hàng trăm tỷ đồng, Xôi lạc TV đã chèn các quảng cáo cá độ bóng đá và văn hóa phẩm đồi trụy vào nội dung phát sóng.

