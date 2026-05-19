Vụ án Xôi lạc TV: Đại sứ quán Anh gửi thư cảm ơn lực lượng chức năng Việt Nam

Ngày 19/5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) thông tin: Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam vừa có thư cảm ơn các lực lượng chức năng của Việt Nam về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây Xôi Lạc TV.

Trong thư, Đại sứ quán ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng Việt Nam trong xử lý vụ việc. Kết quả này góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung có bản quyền và người sử dụng dịch vụ hợp pháp.

Bắt giữ các đối tượng trong đường dây Xôi lạc TV. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, đây là một ví dụ điển hình thể hiện sự ghi nhận của quốc tế trong nỗ lực bảo vệ bản quyền của Việt Nam. Theo đó, các lực lượng chức năng đang vào cuộc quyết liệt theo tinh thần Công điện số 38/CĐ-TTg: Chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian qua, trước tình trạng vi phạm bản quyền trên không gian mạng diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng Việt Nam đã chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Liên quan vụ án Xôi lạc TV, cơ quan điều tra đã khởi tố 38 bị can về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Tổng số tiền thu lời bất chính của đường dây này lên tới hàng trăm tỷ đồng, thông qua việc vận hành hệ thống phát trực tuyến trái phép các giải thể thao được nhiều người Việt Nam quan tâm như: Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, các giải đấu chính thức và giao hữu quốc tế...