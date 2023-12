Cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức cùng 8 bị cáo chuẩn bị hầu toà

Phiên toà do Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự, Toà án Nhân dân TP.HCM làm chủ tọa. Dự kiến, phiên tòa kéo dài đến ngày 1/12.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân (SN 1973) cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức cùng Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Sản xuất Nguyễn Tâm bị xét xử về 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân (trái) và Nguyễn Văn Lợi. (Ảnh: Bộ Công an)

Nhóm bị cáo: Ngô Trương Ngọc Bích (Trưởng phòng vật tư trang thiết bị y tế, Bệnh viện TP.Thủ Đức), Đặng Thị Hiên (Kế toán trưởng Bệnh viện TP.Thủ Đức), Nguyễn Huy Việt nhân viên Phòng vật tư trang thiết bị y tế, Bệnh viện TP.Thủ Đức), Nguyễn Thị Ngọc (Phó Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức), Nguyễn Lan Anh (Phó Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức), Trần Hậu Nghĩa (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Hải Đăng) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo (vợ bị cáo Quân) bị xét xử về tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến thời điểm bị khởi tố, bị cáo Nguyễn Minh Quân (SN 1973) giữ chức Giám đốc, chủ tài khoản của Bệnh viện TP. Thủ Đức (tiền thân là Trung tâm y tế quận Thủ Đức, sau đó là Bệnh viện quận Thủ Đức). Từ năm 2016 đến 2020, Bệnh viện TP. Thủ Đức đã đấu thầu 31 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Trong đó có 28 gói thầu đã phê duyệt kết quả trúng thầu và hoàn thiện thanh toán với tổng số tiền hơn 346 tỷ đồng.

Bệnh viện TP. Thủ Đức - nơi xảy vụ án. (Ảnh: website bệnh viện)

Cáo trạng xác định, bị cáo Quân đã chỉ đạo bị cáo Nguyễn Văn Lợi thành lập các công ty “sân sau”, gồm: Công ty TNHH Ngọc Đạo do bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm làm đại diện pháp luật, Công ty TNHH TMDV Sản xuất Nguyễn Tâm do bị cáo Lợi đứng tên, Công ty TNHH Thanh Vương Sài Gòn do Đồng Thị Xuân Thu (vợ Lợi) đại diện pháp luật và Công ty TNHH Dược phẩm Trung Dung do Phạm Thị Bích Chi (Kế toán Công ty Nguyễn Tâm) đứng tên.

Các doanh nghiệp này được sử dụng để ký hợp đồng khống, mua bán lòng vòng nâng giá máy móc, thiết bị y tế; sau đó được lập hồ sơ, tham gia đấu thầu vào Bệnh viện TP. Thủ Đức.

Ông Quân được xác định là đã chỉ đạo, gây sức ép với nhân viên dưới quyền thông đồng với bị cáo Nguyễn Văn Lợi lập, hoàn thiện hồ sơ, ký hợp thức các hồ sơ thầu để ấn định cho các công ty “sân sau” của Quân trúng 27 gói thầu theo giá đã nâng khống, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 103 tỷ đồng.

Để che giấu số tiền đã chiếm đoạt của Bệnh viện TP. Thủ Đức, bị cáo Quân đã dùng nhiều thủ đoạn: yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn Lợi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên Lợi nhưng do Quân sử dụng; chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Trần Ngọc Diễm và tài khoản của Công ty Ngọc Đạo; sử dụng Công ty Nguyễn Tâm đứng tên mua ô tô sang cho bản thân và mua nhà đất.

Các bị cáo còn lại nguyên là cán bộ nhân viên Bệnh viện Thủ Đức gồm: Ngô Trương Ngọc Bích, Đặng Thị Hiên, Nguyễn Huy Việt, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Lan Anh và Trần Hậu Nghĩa (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Hải Đăng) đều biết rõ các công ty tham gia đấu thầu đều là doanh nghiệp “sân sau” của ông Quân nhưng vẫn thông đồng, thực hiện hành vi gian dối để các pháp nhân này trúng thầu.