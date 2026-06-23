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Tóm tắt
VOV.VN - Cơ quan chức năng phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) đang khẩn trương xác minh vụ việc một bà bán rau bị chủ quán hải sản dùng vòi xịt nước áp lực cao xịt trực diện vào mặt dẫn đến bị thương ở vùng mắt. Vụ việc xảy ra tại khu vực chợ Xuân Hòa sáng 22/6 và đang gây bức xúc trong dư luận.
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https://media.vov.vn/sites/default/files/2026-06/tiktok_vu_ba_ban_rau_bi_xit_nuoc_chay_mau_mat_co_quan_chuc_nang_phu_tho_vao_cuoc.mp4
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Vụ bà bán rau bị xịt nước chảy máu mắt, cơ quan chức năng Phú Thọ vào cuộc
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