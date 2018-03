Vụ bắn chết người tại Kon Tum: Khám xét khẩn cấp nhà “Sơn Cầu Giấy”

Việc khám xét nhà Hoàng Văn Sơn, biệt danh “Sơn Cầu Giấy” tại địa chỉ 77, đường Phan Đình Phùng, thuộc Tổ dân phố 4, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum được lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum bắt đầu từ khoảng 8 giờ sáng và đến 12 giờ trưa mới kết thúc. Trong suốt quá trình khám xét nhà Hoàng Văn Sơn, lực lượng chức năng không cho bất cứ người dân nào ra vào ngôi nhà này. Bên ngoài cổng chính và cả phía sau ngôi nhà hướng ra phía cánh đồng đều có lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Kon Tum chốt giữ. Ông Hà Văn Thảo, tổ phó Tổ dân phố 4, phường Ngô Mây được lực lượng chức năng mời chứng kiến việc khám xét cho biết: tại thời điểm khám xét Hoàng Văn Sơn không có nhà mà chỉ có Trần Văn Quang người giúp việc của gia đình. Sau khoảng 4 tiếng khám xét lực lượng chức năng đã niêm phong thu giữ tại nhà Hoàng Văn Sơn 2 mã tấu, đầu thu camera giám sát, 2 két sắt... Một số người dân tại tổ dân phố 4, phường Ngô Mây cho biết Hoàng Văn Sơn mới mua lại ngôi nhà này chuyển đến ở vào cuối năm 2017 và nghe nói ông này hành nghề buôn bán gỗ. Liên quan đến vụ việc, trước đó vào khoảng 11h trưa ngày 27/3, anh Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi) và bạn là anh Lê Văn Xuân (36 tuổi) cùng ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang đánh bida tại quán Bida Giải khát Hải Sơn, số 72 Lê Quý Đôn, thành phố Kon Tum thì bị một số đối tượng lạ mặt xông vào quán dùng súng bắn nhiều phát. (ảnh: Dân Việt) Sau khi trúng đạn anh Cương bỏ chạy được hơn 10 mét sang phía bên kia đường thì gục chết. Nạn nhân còn lại là Lê Văn Xuân bị thương nhanh chân chạy thoát. Đến sáng ngày 28/3 cả 3 nghi phạm trong vụ nổ súng bắn chết người đã bị lực lượng chức năng huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi và Công an tỉnh Kon Tum phối hợp bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà. Chiều hôm qua 28/3 các nghi phạm được di lý về tỉnh Kon Tum để phục vụ công tác điều tra vụ án mạng. Trong ảnh: Một nghi can được trùm mặt, di lý từ xã Sơn Ba về tỉnh Kon Tum phục vụ điều tra vụ án (ảnh: Tuổi trẻ) Hiện cơ quan công an đã tạm thời xác định danh tính và hình ảnh của 3 nghi can tham gia vụ xả súng bắn chết một người, làm bị thương một người khác ở Kon Tum. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường Hai nghi can mới bị bắt sáng 28/3 gồm: Trần Ngọc Chung (34 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và nghi can còn lại khai tên Nhất, chưa rõ quê quán. Trong ảnh: Chiếc xe mà các đối tượng dùng chạy trốn bị chặn ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà (ảnh: Tuổi trẻ) Cả hai bị bắt ở vùng khu vực đỉnh núi cách UBND xã Sơn Ba chừng 3km. Trong ảnh: Ba nghi can Nam, Chung, Nhất vừa bị bắt giữ và chiếc xe các nghi can dùng bỏ trốn (ảnh: Tuổi trẻ) Nghi can khác bị bắt giữ trước đó vào chiều 27/3 tên Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú huyện Kim Động, Hưng Yên). (ảnh: Dân Việt) Trong quá trình trốn chạy, 3 nghi can phát hiện bị cảnh sát chốt chặn nên lập tức quay đầu ngược về xã Sơn Ba, vứt lại túi da màu đen chứa 3 khẩu súng ngắn, 37 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn và một quả lựu đạn (ảnh: Dân Việt) Trên đường tẩu thoát, các đối tượng này bị lực lượng Công an huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi chốt chặn nên đã quay đầu xe hướng vào rừng. Đến bìa rừng thuộc xã Sơn Ba, xe bị lật. Lực lượng chức năng ập đến bắt được 1 nghi phạm, 2 nghi phạm còn lại lẩn trốn. Tang vật mà các nghi phạm bỏ lại trên xe có súng và cả lựu đạn. Trong ảnh: Chiếc xe bán tải các đối tượng điều khiển bỏ lại hiện trường (ảnh: Tuổi trẻ)

