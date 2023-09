Vụ bắt cóc sát hại bé gái 2 tuổi tại Hà Nội: Khởi tố bị can tội Giết người

Giáp Thị Huyền Trang là người bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi tại Hà Nội và đòi chuộc 1,5 tỉ đồng.

Trước đó, Khoảng 18h50 ngày 21/9, lực lượng chức năng vớt được thi thể một người phụ nữ ở khu vực sông Đuống đoạn qua cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Lực lượng chức năng đang làm các thủ tục pháp lý để xác minh người phụ nữ này có phải là nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang hay không.

Thi thể nghi của Giáp Thị Huyền Trang

Ngày 19/9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an thành phố Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, trú tại thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) là nghi can bắt cóc cháu bé sinh năm 2021 ở 1 khu đô thị thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, đòi tiền chuộc.

Nghi can Giáp Thị Huyền Trang và cháu bé. Ảnh cắt từ clip

Nhận được thông tin, công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, tổ chức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng và giải cứu cháu bé.

Qua truy xét, đến khoảng 11h30 phút ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể cháu bé tại ao thả cá thuộc trang trại của một gia đình ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra xác minh làm rõ.