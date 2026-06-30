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VOV.VN - Công an TP.HCM đã xác định danh tính bộ xương người trong làng Đại học quốc gia TP.HCM và nhận định trước đây người này có biểu hiện tâm lý không ổn định.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_vu_bo_xuong_nguoi_o_lang_dai_hoc_quoc_gia_tphcm_da_xac_dinh_danh_tinh.m3u8
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Vụ bộ xương người ở làng Đại học Quốc gia TPHCM, đã xác định danh tính
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2026-06/tiktok_vu_bo_xuong_nguoi_o_lang_dai_hoc_quoc_gia_tphcm_da_xac_dinh_danh_tinh.m3u8
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