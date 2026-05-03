Vụ cháy ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong: Tạm giữ tài xế và chủ phương tiện

Ngày 3/5, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan công an đang giữ người điều khiển xe và chủ phương tiện để phục vụ điều tra vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng số 90, xã Thăng Điền khiến 2 người tử vong.

Liên quan thông tin tài xế không mở cửa cứu người và không thông báo có nạn nhân mắc kẹt trong xe, cơ quan điều tra cho biết tài xế khai do hoảng loạn nên không biết cách xử trí.

Theo cơ quan công an, Võ Nguyễn Duy An là người lái hộ, không phải chủ xe. Việc vận chuyển ắc quy và pin vào khu vực cây xăng là hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện trường vụ cháy

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: "Tài xế khai khi xảy ra sự cố thì hoảng loạn quá. Ngọn lửa bùng lên đột ngột nên anh ta hốt hoảng. Những ngày qua, dư luận cũng đặt ra những câu hỏi. Trong quá trình điều tra, chúng tôi đang tập trung chỉ đạo làm rõ xem có ẩn ý gì bên trong đó không? Anh này cũng chỉ là người đi làm thuê, xe của người khác, nhờ anh này lái. Cơ quan điều tra sẽ xử lý theo trách nhiệm hình sự, vì vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Trước đó, khoảng 15 giờ 25 phút ngày 1/5, ô tô biển kiểm soát 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển vào trụ bơm số 1 của cây xăng số 90 để đổ xăng. Trên xe còn có T.H.T. (17 tuổi, trú thôn An Dưỡng) và D.A.K. (16 tuổi, trú thôn Tú Phương, cùng xã Thăng Điền).

Cốp ô tô có chứa ắc quy và pin

Khi nhân viên cây xăng chuẩn bị tiếp nhiên liệu, phần cốp sau xe bất ngờ phát nổ, lửa bùng phát dữ dội, bao trùm phương tiện.

Nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng tại chỗ dùng bình chữa cháy dập lửa. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế.

Khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân trong xe đã tử vong. Vụ cháy làm ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm xăng hư hỏng nặng.

Ngọn lửa ngùn ngụt bao trùm ô tô

Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra cháy, trên xe có khoảng 20-25 khối pin loại 24V và 9 bình ắc quy của xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.