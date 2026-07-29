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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Tạ Tòng Đông (Tạ Viết Đông), cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị TP Hải Phòng, để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.
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Công an TP Hải Phòng, khởi tố bị can, bắt tạm giam,Lạm quyền
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2026-07/tiktok-hai-phong-mp4.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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