Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm 15 bị can

Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố thêm 15 bị can trong vụ điểm 10 môn Toán "bất thường", nâng tổng số bị can đã bị khởi tố trong vụ án này lên con số 19.