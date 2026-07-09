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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_vu-diem-10-mon-toan-o-tuyen-quang-khong-chi-don-thuan-la-gian-lan-thi-cu.m3u8
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Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang không chỉ đơn thuần là gian lận thi cử
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2026-07/tiktok_vu-diem-10-mon-toan-o-tuyen-quang-khong-chi-don-thuan-la-gian-lan-thi-cu.m3u8
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