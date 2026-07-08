Vụ điểm 10 Toán ở Tuyên Quang: Khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Hà Duy

Tóm tắt

VOV.VN - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", liên quan vụ "điểm 10 Toán" bất thường tại Tuyên Quang.

