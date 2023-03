Vụ mẹ kế đánh con chồng Cà Mau: Khởi tố vụ án, điều tra hành vi hành hạ

Người bị khởi tố là bà Hà Mộng Nghi, mẹ kế của cháu bé bị hành hạ. Người phụ nữ này bị điều tra về hành vi hành hạ con chồng, gây ra thương tật 4% cho cháu bé.

Trước đó, vào ngày 22/2, các thầy cô Trường Tiểu học 2 Lợi An thấy em L.M.T. (học sinh lớp 1) có nhiều biểu hiện khác thường nên kiểm tra và phát hiện trên người bé T. có nhiều vết bầm tím, nghi do bị đánh. Nhà trường đã báo với UBND xã Lợi An và lực lượng công an có mặt tại nhà bà Hà Mộng Nghi (ở xã Lợi An) để xác minh vụ việc.

Thương tích để lại trên người cháu bé vì bị mẹ kế đánh

Kết quả xác minh cho thấy, em T. bị mẹ kế là bà Nghi đánh vào tay, lưng, chân và mông vào chiều 21/2. Trên cơ thể em có hơn 20 vết đánh bầm tím.

Liên quan vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã yêu cầu UBND huyện Trần Văn Thời khẩn trương triển khai các giải pháp bảo vệ an toàn cho trẻ, giải quyết dứt điểm không để vụ việc phát sinh, đặc biệt đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian xử lý vụ việc.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh. Còn UBND các huyện, thành phố Cà Mau phải tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em, nhất là việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ; giao Sở Lao động - Thương binh & Xã hội thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh./.