Vụ nữ sinh tự tử nghi liên quan clip nhạy cảm dưới góc nhìn luật sư

Liên quan đến vụ nữ sinh H.T.L (trú tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tự vẫn tại ao gần nhà mình. Trước đó một đoạn clip “nhạy cảm” trong đó nữ sinh L được cho là “nữ nhân vật chính” được đăng tải và phát tán trên mạng.

Khu vực ao nơi phát hiện thi thể nữ sinh.

Đặc biệt đoạn clip xuất hiện trên trang tin điện tử với lượng người theo dõi rất lớn đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Người thân nạn nhân cho rằng có thể việc đoạn clip bị phát tán khiến em chịu nhiều áp lực dẫn đến sự việc đau lòng.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Vinh Diện - Trưởng Văn phòng Luật sư Vinh Diện & Cộng sự phân tích, các em trong video clip đều đang ở lứa tuổi vị thành niên, đang là học sinh nên nhận thức còn hạn chế, dễ bị tổn thương, mặc cảm và dễ có những hành động dại dột, bột phát.

Vì thế, việc đưa video clip nhạy cảm lên mạng xã hội sẽ gây sốc cho các em, làm cho các em xấu hổ với gia đình, bạn bè và người thân; làm cho các em bị tổn thường và mất ổn định về tâm lý.

Hành vi đăng tải clip đã làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của em L. Bởi vì, clip được đăng sẽ dẫn đến việc em L có thể bị bạn bè trêu chọc, chế giễu, gia đình trách móc, từ đó làm cho em xấu hổ và ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại cũng như lâu dài của em.

“Nếu việc em L. tự tử mà nguyên nhân là do clip bị tung lên mạng thì việc đăng tải đó là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, để lại hậu quả nghiêm trọng và phải được xử lý nghiêm minh. Nếu trang tin tự ý đưa clip đó thì vi phạm quyền cá nhân về hình ảnh được pháp luật bảo vệ được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015”, Luật sư Diện phân tích.

Theo quy định tại Điều 32 Bộ luật dân sự năm 2015 thì “Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình và việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý ...”. Nếu trang tin đăng tải clip lên mạng khi chưa được sự đồng ý của cá nhân có hình ảnh đã vi phạm quy định về quyền đối với hình ảnh của cá nhân.

Người có hình ảnh, người đại diện của người có hình ảnh có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại do việc sử dụng hình ảnh làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín theo quy định tại Điều 584, Điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Nếu mục đích của người phát tán hình ảnh, clip nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín, danh dự của người trong clip thì người đăng tải clip có thể bị khởi tố về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trường hợp các trang tin, trang mạng xã hội phát tán clip nhạy cảm của người khác nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm có thể sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Việc đưa những hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội mà chưa được sự đồng ý của em L. hoặc người đại diện của em L. thì bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích và hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác theo quy định tại điểm e, điểm g khoản 3 Điều 66 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, với mức xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

Yêu cầu kiểm tra trang tin liên quan đến đoạn clip nhạy cảm

Liên quan đến sự việc, ngày 13/3, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nghệ An đã có công văn số 268/STTTT-TTBCXB gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Thanh tra Bộ TT&TT, đề nghị kiểm tra xử lý hoạt động của trang tin Songlamplus.vn.

Công văn của Sở TTTT Nghệ An gửi Thanh tra Bộ TTTT.

Nội dung công văn nêu rõ: Trang tin điện tử Songlamplus.vn đăng tải video: Học sinh cấp 3 bình thản hôn nhau trong lớp, và Facebook Nghệ An chia sẻ lại đoạn video này trên mạng xã hội. Sau khi video được đăng tải và phát tán, nữ sinh là H.T.L (được cho là người trong video) đã tự tử.

Theo kiểm tra của Sở TT&TT Nghệ An, trang tin điện tử Songlamplus.vn có cơ quan chủ quản là Công ty Cổ phần truyền thông Sông Lam Plus được Bộ TT&TT cấp giấy phép mạng xã hội vào ngày 9/2/2018.

Sự việc diễn ra đã gây dư luận không tốt trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt trong tầng lớp học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh. Nhiều ý kiến lên án hành động thiếu thận trọng của trang tin điện tử trên.

Vì vậy, Sở TT&TT Nghệ An đề nghị Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Thanh tra Bộ TT&TT kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào đêm ngày 10/3, gia đình không thấy H.T.L (trú tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) là học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Đức Mậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An nên mới tá hỏa đi tìm. Tuy nhiên tất cả bạn bè, người thân đều không có bất kỳ thông tin gì của nữ sinh này. Khoảng 9h30’ ngày 11/3, người dân đi qua đường phát hiện một thi thể nổi trong ao nước trước nhà nạn nhân và được xác định đó là em L./.

