Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Bắt thêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Văn Cường (SN 1963, trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện vì có liên quan đến vụ án khai thác trái phép rừng phòng hộ trên đỉnh Pha Đin vào năm 2021.

Hành vi của đối tượng đã vi phạm quy định về Quản lý rừng tại Điều 233, Bộ Luật hình sự.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt đối với đối tượng Đinh Văn Cường.

Theo đó, Đinh Văn Cường đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình cho phép Trần Duy Tuấn (trú tại Tiểu khu 9, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) và Trương Văn Cường (trú tại khu Trung tâm, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) khai thác trái phép 1.278 cây gỗ thông ba lá có trữ lượng hơn 794 m3 trên diện tích 8,04 ha rừng phòng hộ là rừng trồng tại khoảnh 16, tiểu khu 618, bản Hua Sa A, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Như vậy, trong vụ việc phá rừng trên đỉnh Pha Đin, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt tổng cộng 5 bị can để điều tra, xử lý.

Gần đây nhất, vào ngày 21/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lầu A Dùa - Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo và ông Phạm Duy Nguyện - kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã Tỏa Tình vì những sai phạm trong giai đoạn xảy ra vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.