Vụ Tập đoàn Phúc Sơn tạm dừng xét xử 3 ngày, Hậu "Pháo" có thời gian thương lượng khắc phục

Tóm tắt

VOV.VN - Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đã đề nghị Hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa để trao đổi với các nhà đầu tư về cơ chế quản lý dự án và lộ trình hoàn trả tiền.

