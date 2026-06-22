Vụ trọng án 4 người chết ở Bắc Ninh, nghi phạm đã tự sát, ai bồi thường gia đình nạn nhân?

Tóm tắt

VOV.VN - Liên quan đến vụ án mạng khiến 4 người tử vong tại Bắc Ninh khiến nhiều người bàng hoàng, luật sư Đặng Văn Cường nhận định, đây là vụ cuồng sát có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Việc nghi phạm đã tự sát sẽ gây khó khăn nhất định cho công tác điều tra.