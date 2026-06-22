Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Liên quan đến vụ án mạng khiến 4 người tử vong tại Bắc Ninh khiến nhiều người bàng hoàng, luật sư Đặng Văn Cường nhận định, đây là vụ cuồng sát có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Việc nghi phạm đã tự sát sẽ gây khó khăn nhất định cho công tác điều tra.
Video
https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_vu_trong_an_4_nguoi_chet_o_bac_ninh_nghi_pham_da_tu_sat_ai_boi_thuong_gia_dinh_nan_nhan.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Vụ trọng án 4 người chết ở Bắc Ninh, nghi phạm đã tự sát, ai bồi thường gia đình nạn nhân?
Transcode status
2
Transcode output
2026-06/tiktok_vu_trong_an_4_nguoi_chet_o_bac_ninh_nghi_pham_da_tu_sat_ai_boi_thuong_gia_dinh_nan_nhan.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật