Vụ xác chết trong bao tải ở Hà Nội: Nạn nhân là sinh viên

Liên quan đến vụ thi thể trong bao tải: Qua xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, nạn nhân tên Vũ Thanh T. (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội), T. đang là sinh viên năm cuối tại một trường Đại học ở Hà Nội. Trong ảnh, hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh: Tài Tiến) Chiều 26/4, ông B. (ở Tân Mỹ, Nam Từ Liêm - bố nạn nhân) cho biết: "Khi biết tin, tôi ra hiện trường nhưng không nhận ra đó là con trai mình vì thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh. Tôi thấy trên người có bộ quần áo giống của con, nhưng đang phân hủy. Tôi vẫn luôn hy vọng đó không phải là con của mình nhưng cuối cùng vẫn phải đối diện với sự thật đau lòng này". Trong ảnh, bố nạn nhân T. (Ảnh: Tài Tiến) Được biết, T. là người hiền lành, mỗi lần đi đâu T. đều xin phép và về đúng giờ. Chiều 9/4, T. xin phép mẹ buổi tối đi liên hoan với bạn học cấp 3. Khi đi T. mặc áo phông trắng, quần bò đen, đi dép lê. Đến khoảng 10h sáng hôm sau thì gia đình ông B không liên lạc được với con nữa. Trước đó, danh tính nghi phạm được xác định tên Sơn (SN 1969, trú phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm). Trong ảnh, người dân quanh khu vực đến xem. (Ảnh: Tài Tiến) Tiếp tục vụ án Hà Văn Thắm: Sáng 26/4, đại diện viện kiểm sát đã phát biểu quan điểm giải quyết vụ án. Theo Viện kiểm sát, tòa sơ thẩm áp dụng pháp luật xử phạt các bị cáo 4 tội danh là có căn cứ, không oan, không sai. Do đó,VKS đề nghị HĐXX bác kháng cáo, giữ nguyên tù chung thân với Hà Văn Thắm, tử hình với Nguyễn Xuân Sơn. Trong ảnh, Hà Văn Thắm và các đồng phạm nghe đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội luận tội. (Ảnh: Đức Minh) Theo đại diện VKS, quá trình hoạt động từ 2008-2014 Oceanbank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật chi lãi ngoài hợp đồng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tham ô… dẫn đến nợ xấu năm 2014 lên hơn 14 nghìn tỉ đồng. Nguyên nhân là do hành vi vi phạm của bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và nhiều bị cáo nguyên là giám đốc khối, chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank. Trong ảnh, đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội luận tội các bị cáo.(Ảnh: Đức Minh) Liên quan đến vụ việc nữ cộng tác viên tố cáo bị nhà báo Anh Thoa – nguyên Trưởng phòng Truyền hình của báo Tuổi Trẻ TPHCM xâm hại tình dục, chiều 26/4, Công an quận Thủ Đức đã chính thức tiếp nhận và thụ lý vụ việc và điều tra theo đơn tố cáo. Phía Công an quận Thủ Đức cũng đã liên lạc gửi thư mời nạn nhân đến trụ sở để hỗ trợ công tác điều tra. Nữ cộng tác viên cũng đã nắm thông tin này, trong sáng mai 27/4 sẽ cùng phối hợp với đơn vị chức năng để làm rõ vụ việc. (Ảnh; Vietnamnet) Bắt quả tang kẻ vận chuyển 30kg ma túy đá và hơn 400 nghìn USD: Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 26/4, đơn vị bắt quả tang đối tượng Phàng A Nhà đang vận chuyển trái phép 30kg ma túy đá tại xã Đồng Phong, huyện Nho Quan. Tại cơ quan điều tra, Phàng A Nhà khai nhận, mua 30kg ma túy tổng hợp dạng đá của một đối tượng người Lào, sau đó liên hệ với Nguyễn Văn Vẻ bán với giá 7.500 USD/kg. Trong ảnh, đối tượng Phàng A Nhà cùng 30kg ma túy đá (Ảnh: Công an Ninh Bình) Tóm gọn đối tượng móc túi hàng loạt người dân đi lễ hội ở Ninh Bình: Thời điểm bị bắt, CQĐT tra thu giữ của đối tượng Nguyễn Tấn Đạt 3 điện thoại di động, 4.529.000 đồng, một số tiền USD, Euro và giấy tờ tuỳ thân. Tại đây, Đạt khai do biết tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ hội từ ngày 23/4 đến 27/4 nên Đạt đã đón xe ô tô từ tỉnh An Giang ra Ninh Bình để trộm cắp tài sản. Trong ảnh, đối tượng Đạt cùng tang vật tại cơ quan điều tra (ảnh: Công an Ninh Bình) Xôn xao clip dùng súng bắn liên tiếp và đốt xe ô tô trong đêm: Chiều 26/4, Trung tá Lương Phan Long - Trưởng Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) xác nhận, đêm 19/4 có đối tượng dùng súng bắn liên tiếp vào nhà ông Hải ở thôn Đắc Trí, xã Định Bình. Tiếp đến, là ngày 22/4 lại xảy ra vụ đốt ô tô trước nhà ông này. Hiện, Công an tỉnh nắm tình hình và tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. Trong ảnh, Ảnh cắt ra từ clip. (Ảnh: Hạ Thiên) Công an Bắc Ninh thu giữ 20 bánh heroin và trên 5 tỷ đồng: Công an Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Trần Thị Hương (43 tuổi) và Nguyễn Thị Chung (37 tuổi) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Cùng ngày, mở rộng điều tra, công an đã khám xét tại phòng ngủ tầng hai của một nhà nghỉ ở phố Mới, thị xã Từ Sơn của Nguyễn Thị Chung, tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 10 bánh heroin và trên 5,4 tỷ đồng. Trong ảnh, số tiền hơn 5 tỷ đồng cơ quan điều tra thu được tại nhà nghỉ của Nguyễn Thị Chung. (Ảnh: Vnexpress)./.