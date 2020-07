Vụ xe bán tải tông chết người: Tài xế là Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường

Ngày 6/7, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong. Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào chiều 4/7 trên quốc lộ 48, đoạn qua địa bàn xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Nạn nhân tử vong được xác định là chị Vi Thị H (SN 1991, trú tại xã Tiền Phong).

Hiện trường vụ tai nạn.

Qúa trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định tài xế điều khiển chiếc xe bán tải mang BKS 37C-100.26 trong vụ tai nạn trên là ông Lữ Văn Tiến (SN 1976). Ông Tiến là Trưởng Phòng TN&MT huyện Quế Phong. Sau khi tai nạn xảy ra tài xế Tiến đã lên cơ quan công an trình diện để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 4/7, trên quốc lộ 48 đoạn qua địa bàn xã Tiền Phong, huyện Quế Phong đã xảy ra va chạm giữa xe ôtô bán tải mang và xe máy do chị Vi Thị H. điều khiển đang chở măng đi bán. Sau cú va chạm mạnh, xe bán tải cuốn xe máy vào gầm rồi kéo lê thêm 1 đoạn đường, lao xuống mương nước mới dừng lại. Chị H. bị đâm văng và tử vong tại chỗ.

Một lãnh đạo huyện Quế Phong cũng xác nhận, chiếc xe bán tải trong vụ tai nạn nói trên là của ông Lữ Văn Tiến, Trưởng phòng TN-MT huyện.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của nạn nhân khá khó khăn, hiện đang nuôi con nhỏ. Hiện trường xảy ra vụ tai nạn cách nhà ông Lữ Văn Tiến khoảng 100m và cách nhà nạn nhân khoảng 1km. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ./.