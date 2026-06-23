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VOV.VN - Sau khi đoạn clip ghi cảnh tài xế taxi bị một nam hành khách liên tục hành hung trên xe lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Hoa Lư (Ninh Bình) đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.
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https://media.vov.vn/sites/default/files/2026-06/tiktok_xac_minh_clip_tai_xe_taxi_bi_khach_dam_lien_tiep_tren_xe.mp4
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Xác minh clip tài xế taxi bị khách đấm liên tiếp trên xe
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