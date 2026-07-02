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VOV.VN - CSGT Công an tỉnh Lào Cai đang xác minh tài xế ô tô lao lên vỉa hè tông 2 người bị thương rồi rời khỏi hiện trường.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_xac_minh_tai_xe_o_to_lao_len_via_he_tong_2_nguoi_roi_roi_khoi_hien_truong.m3u8
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Xác minh tài xế ô tô lao lên vỉa hè tông 2 người rồi rời khỏi hiện trường
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2026-07/tiktok_xac_minh_tai_xe_o_to_lao_len_via_he_tong_2_nguoi_roi_roi_khoi_hien_truong.m3u8
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