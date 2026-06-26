Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Công an phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh đang xác minh làm rõ vụ việc tài xế bị chặn đường, hành hung xảy ra trên địa bàn vào ngày 25/6.
Video
https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_xac_minh_vu_tai_xe_xe_tai_bi_chan_duong_hanh_hung_tai_quang_ninh.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Xác minh vụ tài xế xe tải bị chặn đường, hành hung tại Quảng Ninh
Transcode status
2
Transcode output
2026-06/tiktok_xac_minh_vu_tai_xe_xe_tai_bi_chan_duong_hanh_hung_tai_quang_ninh.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật