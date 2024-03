Xét xử kẻ lừa tình, lừa tiền 10 phụ nữ

Ngày 5/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử Tống Anh San (SN 1979, Hà Đông, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2014 người đàn ông này đăng ký kết hôn. Dù đã có vợ nhưng chỉ vài tháng sau khi cưới, Tống Anh San đã lên các trang mạng xã hội và các trang web hẹn hò để tán tỉnh nhiều phụ nữ với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Tống Anh San tại phiên tòa

Để dẫn dụ, San tạo một "hồ sơ" đẹp cho bản thân. Bị cáo nói dối các cô gái rằng mình chưa có gia đình, đang làm ở một tập đoàn nhà nước, có nhà ở phố Nghi Tàm, Hồ Tây, nhà có công ty kinh doanh điện tử... Nhiều phụ nữ sập bẫy của Tống Anh San.

Không chỉ lừa tình, San còn bịa ra chuyện mình có lô hàng điện tử bị Hải quan Đà Nẵng thu giữ, cần tiền để lấy lô hàng ra; hoặc lấy lý do cần tiền để xin chuyển công tác cho các cô gái về Hà Nội, đến khi hai người kết hôn thì sẽ không ở xa nhau... Do tin tưởng vào tình cảm của San, nhiều người phụ nữ đã vay mượn hoặc lấy tiền mặt đưa cho bị cáo. Khi thấy không thể "đào mỏ" thêm, San lấy lý do đòi chia tay, rồi trốn tránh việc trả tiền.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6/2015 đến tháng 4/2020, San đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 10 người phụ nữ với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Tống Anh San thú nhận hành vi phạm tội và xin các bị hại tha thứ. Tuy nhiên, các bị hại có mặt ở tòa đều nêu kiến nghị tòa xử nghiêm minh.

TAND TP Hà Nội quyết định tuyên mức án 13 năm tù với Tống Anh San về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".