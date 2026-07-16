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VOV.VN - Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Cà Mau đang tiến hành phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 44 bị cáo liên quan đến vụ hỗn chiến bằng dao tự chế và bom xăng xảy ra trên địa bàn thành phố Cà Mau (cũ).
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xét xử, vụ án, hỗn chiến, Cà Mau
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-xet-xu-vu-an-44-bi-cao-hon-chien-bang-hung-khi-nguy-hiem-tai-ca-mau.m3u8
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2026-07/tiktok-xet-xu-vu-an-44-bi-cao-hon-chien-bang-hung-khi-nguy-hiem-tai-ca-mau.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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