Xét xử vụ chạy thận làm 9 người chết: Bị cáo Hoàng Công Lương vắng mặt

Sáng 8/1, TAND tỉnh Hòa Bình mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến sự cố chạy thận khiến 9 người tử vong tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trọng Phú) Vào giữa năm 2018, TAND tỉnh Hòa Bình đã đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó HĐXX yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung. An ninh tại phiên tòa được diễn ra nghiêm ngặt. So với lần xét xử trước, lần này số bị cáo tăng từ 3 người lên 7 người. Lượng luật sư tham dự phiên tòa lên tới 30 người. Bị cáo Trương Quý Dương (áo xám, nguyên giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) đang làm thủ tục tham dự phiên tòa. Cơ quan công an áp giải bị cáo Trần Văn Sơn (cán bộ Phòng vật tư bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình). Bị cáo Trần Văn Thắng (nguyên trưởng phòng vật tư) được áp giải vào phòng xét xử. Trong số 7 bị cáo được triệu tập, chỉ có Hoàng Công Lương vắng mặt vì lý do sức khỏe. Trước đó, vợ của bị cáo Hoàng Công Lương đã có đơn xin cho Lương được xét xử vắng mặt nhưng chưa được chấp thuận. Luật sư của bị cáo Lương là Nguyễn Văn Chiến yêu cầu HĐXX cho hoãn phiên tòa. Khu vực tác nghiệp của các phóng viên.

