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Tóm tắt
VOV.VN - Chiều tối 20/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông gây bức xúc khi một ô tô mang biển kiểm soát 36B-548.74 được cho là không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT, sau đó tiếp tục điều khiển phương tiện lao đi, đẩy một cán bộ mặc sắc phục CSGT trên quãng đường hàng chục mét trước khi rời khỏi hiện trường.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/2_tiktok.m3u8
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Xôn xao clip ô tô ủi một CSGT rồi tăng ga bỏ chạy trên đường phố Hà Nội
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2026-07/2_tiktok.m3u8
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