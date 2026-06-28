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Xử lý 135 người bình luận xuyên tạc trên trang của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài

Chủ Nhật, 14:26, 28/06/2026
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Qua đợt xác minh, Công an Hà Tĩnh mời làm việc, răn đe và giáo dục 135 người có hành vi tương tác với các trang mạng phản động của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phát hiện nhiều tài khoản Facebook tại địa phương tham gia tương tác, bình luận các nội dung xuyên tạc, tiêu cực trên các trang phản động như "thoibao.de", "Lê Trung Khoa", "Nguyễn Văn Đài" trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay.

Cụ thể, trong các ngày 10/5 - 20/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị nghiệp vụ và công an cấp xã đồng loạt xác minh, mời làm việc, răn đe, giáo dục 135 người có hành vi vi phạm.

Qua làm việc, phần lớn họ thừa nhận đã tương tác, bình luận đối với các nội dung sai sự thật, xuyên tạc. Kết quả xác minh cho thấy đa số người vi phạm chưa nhận diện đầy đủ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch trên không gian mạng nên vô tình tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc.

xu ly 135 nguoi binh luan xuyen tac tren trang cua le trung khoa, nguyen van Dai hinh anh 1

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, những trang mạng mà 135 người này tham gia tương tác đều do các đối tượng phản động quản lý, trong đó có Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài. Hai đối tượng này đã bị cơ quan tố tụng Việt Nam xử lý về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước.

Sau khi được tuyên truyền, phổ biến về Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật liên quan, những người vi phạm đã nhận thức được hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ bình luận, rời khỏi hội nhóm, trang mạng phản động và ký cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; chỉ tiếp cận thông tin từ cơ quan báo chí chính thống và nguồn tin được kiểm chứng.

Người dân không nên tham gia bình luận, cổ súy hoặc tiếp tay lan truyền nội dung xuyên tạc, kích động, chống phá. Khi phát hiện tài khoản hoặc hội nhóm đăng tải thông tin xấu độc, người dân cần thông báo cho cơ quan công an để phối hợp đấu tranh, xử lý.

Ngày 31/12/2025, TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên phạt Lê Trung Khoa (55 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Đài (57 tuổi, quê Hưng Yên) mỗi bị cáo 17 năm tù về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo khoản 2, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Lê Trung Khoa đã sử dụng 12 trang và kênh thông tin để đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, bịa đặt, gây hoang mang dư luận và bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm chống phá Nhà nước.

Đối với Nguyễn Văn Đài, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 11/2025, bị cáo sử dụng 9 tài khoản và kênh mạng xã hội để đăng tải, phát tán các bài viết, video có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, bịa đặt thông tin, gây hoang mang trong xã hội.

Theo các cơ quan tiến hành tố tụng, hành vi của hai bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia nên cần xử lý nghiêm nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Nguyễn Vương/VTCNEWS.VN
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