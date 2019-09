Xử lý 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại huyện Cái Bè

Ngày 25/9, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hái (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, (vào khoảng 21h30 ngày 8/9), Lê Văn Hái đột nhập vào cơ sở sửa chữa ô tô Nguyễn Tấn, tọa lạc xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, Tiền Giang, để trộm xe ô tô mang biển kiểm soát 64A-029.20 tẩu thoát khỏi hiện trường, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Mỹ Thuận-Trung Lương.

Đối tượng Lê Văn Hái trộm xe ô tô dù không biết lái xe

Khi đối tượng này điều khiển ô tô đi được hơn 2,5 km, thì bị 3 người dân phát hiện có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành bắt giữ đối tượng cùng tài sản bàn giao cơ quan Công an. Tại cơ quan Công an, Lê Văn Hái đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết, bản thân không biết điều khiển xe ô tô. Do cần tiền để tiêu xài và sử dụng ma túy đi tìm "con mồi" để ra tay trộm cắp tài sản.

Cùng ngày 25/9, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Hoa (67 tuổi, ngụ Quận 7, TP HCM) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Trước đó (ngày 20/9), bà Nguyễn Thị Bé (66 tuổi, ngụ xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) là tiểu thương buôn bán rau, củ, quả ở chợ An Cư, huyện Cái Bè có mang theo số tiền hơn 50 triệu đồng cất giữ tại quầy bán hàng.

Sau đó, số tiền này “không cánh mà bay” nên đã trình báo cơ quan Công an. Qua công tác điều tra, cơ quan Công an đã xác định bà Nguyễn Thị Hoa chính là đối tượng đã lấy trộm số tiền trên. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Cái Bè tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.